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İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise bir gazeteci yaşamını yitirmişti.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail güçleri işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'da 55 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'da 55 Filistinliyi gözaltına aldı

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Görüşmede, ABD-Çin ilişkilerine de değinen Vang ve Blinken, açık iletişim kanallarının sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Hamas'ın saldırılarının durdurulması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunan Blinken, bölgede istikrarın korunması gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Blinken, "İsrail'in meşru müdafaa hakkını savunmasına yönelik desteğini" yineledi.

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