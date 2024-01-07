Ankara

Blinken, sosyal medya platformu X hesabından videolu paylaşım yaptı.

Gazze'deki durumu bölgedeki ortaklarıyla görüşmek üzere Orta Doğu'yu ziyaret ettiğini kaydeden Blinken, "Bunlar, kolay diyaloglar değil ancak hem Gazze'nin geleceği hem de İsrailli ve Filistinlilerin geleceği için şimdi bu diplomasiyi yürütmemiz hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, 7 Ekim 2023'ten bu yana 4. kez bölgeye gittiğini ifade ederek, ilk günden bu yana çatışmanın yayılmasını önlemeye odaklandıklarını belirtti.

Ziyareti kapsamında ortaklarıyla çatışmanın yayılmasını önlemek amacıyla yapılabilecekler konusunda görüşeceklerini vurgulayan Blinken, sivillerin korunması, insani yardımların üst düzeye çıkarılması ve kalan esirlerin serbest bırakılması konularını ele alacaklarını kaydetti.

"Çok fazla Filistinli, özellikle de çocuk öldürüldü"

Blinken, "Gazze'deki erkekler, kadınlar ve çocuklar için durum ciddiyetini koruyor. Çok fazla Filistinli, özellikle de çocuk öldürüldü. Çok fazla kişi gıdaya, suya, ilaca ve yaşam için temel ihtiyaçlara erişim açısından büyük zorluklar yaşamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede herkes için sürdürülebilir, huzurlu ve güvenli bir geleceğe yönelik adımlara odaklanacaklarının altını çizen Blinken, "Bu, yeniden inşa edilmesi, güvenliğin sağlanması ve Filistinlilerin liderliğinde bir yönetime sahip olunması için Gazze'de gerekli çalışmalarla başlar." görüşünü paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan bölge turuna çıkmıştı.