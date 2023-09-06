Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Kiev'e 4'üncü ziyaretini gerçekleştiren Blinken'ın burada 2 gün geçireceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Amerikan basınına verdiği demeçte, Blinken'ın ziyareti esnasında Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla yeni yardım açıklanmasının beklendiğini kaydetti.

Blinken'ın burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesi bekleniyor.

Amerikan basınının haberine göre, Bakan Blinken Kiev 'e vardı.

Kremlin: ABD son Ukraynalı kalıncaya kadar savaşta masraftan kaçınmayacak

Kremlin: ABD son Ukraynalı kalıncaya kadar savaşta masraftan kaçınmayacak

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.