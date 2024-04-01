Ankara

CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gazze'deki sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgenin kuzeyine dün yerel saatle 12.30'da C-130 tipi askeri uçaklarla havadan insani yardım indirme operasyonu yapıldığı kaydedildi.

Operasyonla 50 binden fazla öğüne tekabül eden gıda ve suyun Gazze'nin kuzeyine havadan indirildiği belirtilerek,ABD'nin havadan insani yardım yapmaya devam edeceği mesajı verildi.

CENTCOM'dan Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik "savunma saldırısı"

CENTCOM, X'teki bir başka paylaşımında da Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere "savunma saldırısında" 2 insansız hava aracı sisteminin imha edildiğini duyurdu.

Açıklamada, CENTCOM'un söz konusu sistemlerin bölgedeki ticari gemilere ve ABD donanmasına ait gemiler için "tehdit" oluşturduğunun tespit edildiği belirtilerek saldırıların "seyrüsefer serbestisini korumak ve ABD donanması ile ticari gemiler için uluslararası suları daha güvenli hale getirmek" amacıyla yapıldığı ifade edildi.