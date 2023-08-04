Sessions, daha önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yaptığı ziyaretin ardından bu kez Kuzey Kıbrıs Türk yönetimiyle istişarelerde bulunmak, Ada’daki her iki tarafa dair fikir sahibi olmak amacıyla KKTC’ye gitti.

Kıbrıs Türk halkını başarılarından dolayı takdir ettiğini ifade eden Sessions, ülkedeki üniversitelerin kaydettiği ilerlemeye ve üniversite mezunlarının kalitesine şahit olmaktan memnun olduğunu ifade etti.

KKTC’nin dostu olduğuna vurgu yapan Sessions, Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurulması çabalarına elinden gelen katkıyı koymaya hazır olduğunu belirtti.

Ercan Havalimanı üzerinden Kuzey Kıbrıs’a gelen Sessions, KTTO Başkanı Turgay Deniz ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Tatar, görüşmesinde, uluslararası topluma ve ABD’ye“Kıbrıs Türk tarafının iki devlet ve egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı yeni politikasını tanıma” çağrısında bulundu.

Özellikle bu politikanın Doğu Akdeniz bölgesinde sorunların çözümü için de uygulanabilir, adil ve sürdürülebilir bir temel oluşturacağını vurguladı.

Pete Sessions ise, “Hiçbir zaman ifade etmekten çekinmiyorum, ben her zaman adaletten, denge ve doğruluktan yanayım. Adaletsizliklerle ilgili aslında söylenebilecek pek çok şey vardır. Geçmişte Güneyi de ziyaret ettim, şimdi ise Kuzeyi ziyaret etmenin son derece doğru ve adil olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda, sizlerin de görüşlerini duymaktan son derece mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

HABER:DUHA SENA OSKAY