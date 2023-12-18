Haber: Damla Oya Erman

Ancak, bu belgelerin tamamı değil, sadece bazıları açıklanacak. 2024 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na eklenen yeni düzenlemelere göre, ABD Ulusal Arşivleri, "tanımlanamayan anormal olgulara, bilinmeyen kökenli teknolojilere ve insan dışı zekâya ait belgeleri" toplamakla yükümlü olacak.

Ancak, belirtilen terimler yasada net bir şekilde tanımlanmamış durumda. "Tanımlanamayan anormal olgular" veya UAP (Tanımlanamayan Hava Olayları), UFO'ları değil, aynı zamanda suda, uzayda veya bu alanlar arasında seyahat eden tanımlanamayan nesneleri de içeren geniş bir terimi ifade ediyor.

Bu belgeler, oluşturulduktan sonra 25 yıl geçtikten sonra açıklanacak, ancak başkan bunların gizli kalmasını istiyorsa açıklanmayabilir ve daha yeni belgeler, bunları oluşturan ajansın izin vermesi durumunda daha önce açıklanabilir.

Bu belgeleri açıklamayı yönlendiren dil, UAP Açıklama Yasası veya Schumer-Rounds Amendment olarak biliniyor. Ancak, önceki tasarının aksine, bu değişikliklerle orijinal metinde bulunan daha güçlü dil kaldırıldı. Bu durum, UAP şeffaflık savunucuları arasında, gerçeğin ortada olduğuna inanan ve ABD hükümetinin bunu kamuoyuna açıklama sorumluluğu olduğuna inananlar arasında ciddi bir hayal kırıklığına neden oldu.

Yasa tasarısındaki değişiklikleri yorumlayan bağımsız araştırmacı Douglas Dean Johnson, "Schumer-Rounds dilinin en önemli bileşenleri düşürüldü - bağımsız, Senato tarafından onaylanmış bir inceleme kurulu, bilgi kayıtlarını aramak için profesyonel personel ve diğer ciddi kaynaklar. Bunun yerine, sıkı sıkıya tutulan veya unutulmuş önemli UAP ile ilgili kayıtların bulunması, çıkarılması ve açıklanması olasılığı çok daha düşük olan mütevazı bir mekanizma yürürlüğe konuyor" dedi.

UAP konusundaki bu güven sorunlarına dikkat çeken eski Savunma Bakanlığı yetkilisi Christopher Mellon, "NDAA üzerindeki bu bipartizan gerilim, DoD ve [istihbarat topluluğu] ile Kongre'nin önemli üyeleri arasında ciddi bir güven sorunu olduğunu açıkça gösteriyor ve bu durumun muhtemelen uzun süreli ve kaybedilen bir mücadeleye dönüşeceğini düşünüyorum" diye ekledi.