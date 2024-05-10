İstanbul

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Washington'daki günlük basın toplantısında, İsrail'in Refah'a olası büyük ölçekli askeri operasyonuna ve Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik öneriye dair değerlendirmelerde bulundu.

Miller, İsrail'in Refah'a büyük ölçekli operasyon başlatması halinde dünyadaki konumunun zayıflayacağını söyleyerek, Tel Aviv yönetiminin bölgedeki müttefikleriyle ilişkilerinin de bundan olumsuz etkilenebileceğini aktardı.

Refah operasyonunun, İsrail'in rehine ve ateşkes anlaşmasına varılmasına ilişkin görüşmelerdeki pozisyonunu da zayıflatacağını ifade eden Miller, Hamas'ın onay verdiği ancak İsrail'in henüz kabul etmediği ateşkes önerisinde anlaşmaya varmak için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Miller, anlaşmaya varılması için süren görüşmeler hakkında, "Bunun gibi herhangi bir çaba inanılmaz derecede zor. Bir anlaşmaya varmak için etkileşimde kalmaya devam edeceğiz çünkü bunun ilgili tüm tarafların çıkarına olduğuna inanıyoruz." dedi.

Hamas, ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın önerilere onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış, Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandığı tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.