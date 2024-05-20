Filipinler Sahil Güvenliği Sözcüsü Commodore Jay Tarriela, başkent Manila'da düzenlediği basın toplantısında, Çinlilerin daha fazla istiridye bulmak için Scarborough Sığı'ndaki lagünde yaptıkları beyhude arayıştan dolayı çevredeki mercanların bazı kısımlarının zarar gördüğünü söyledi.

Ulusal Güvenlik Konseyinden (NSC) üst düzey yetkili Jonathan Malaya, lagüne girmelerinin Çin tarafından engellendiğini belirterek, dev istiridye kayıplarından Çinli balıkçıları sorumlu tuttu.

Malaya, söz konusu bölgedeki durumdan endişe duyduklarını vurgulayarak, Çin'in, Birleşmiş Milletler ve çevre gruplarından uzmanlara bağımsız soruşturma yapmaları için izin vermesi gerektiğini ifade etti.

Çin'in Manila Büyükelçiliği ise konuyla ilgili sorulara cevap vermedi.

Filipinler, uluslararası destek kazanmak amacıyla Çin'in ihtilaflı sularda giderek artan iddialı eylemlerini kamuoyuna duyurma politikası benimsedi.

Filipinli yetkililerin Çin'in Scarborough Sığı'ndaki tutumunu kınamak için düzenlediği basın açıklaması da bunun son örneklerinden biri oldu.