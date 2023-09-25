Savunma Bakanlığı görevine gelmesinden bu yana Afrika'ya ilk kez ziyaret düzenleyen Bakan Austin, Cibuti'deki temaslarında bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Bakan Austin, ilk olarak Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Gulle, yaptığı açıklamada, Austin ile savunma, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda yapıcı görüşme yaptıklarını belirtti.

Bakan Austin, ziyareti kapsamında ülkedeki ABD üssü Lemonnier Kampı'nı da ziyaret etti.

Austin, Cibuti'de Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, Austin ile terör örgütü Eş-Şebab'a karşı verilen ortak mücadelenin yanı sıra ülkeye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını görüştüklerini belirtti.

Bakan Austin Afrika ziyareti kapsamında, Kenya ve Angola'da da yetkililerle bir araya gelecek.

Somali askerlerinin eğitimine katkı veren ABD ordusu aynı zamanda terör operasyonlarında bu ülkeye hava desteği sağlıyor.

AA