Haber: Mert Osman Erman

Son suçlamalar, 2021-23 tarihleri ​​arasında yolsuzluk şeması yürüttüğü iddiasını içeriyor.

New Jersey senatörünün avukatı, adalet bakanlığı iddialarının "temelsiz" ve "garip kurma teoriler" olduğunu söyledi.

Bay Menendez, Ekim ayında Mısır'ın yasa dışı bir ajanı olarak hareket ettiği iddialarıyla suçlandığı suçlamalara karşı suçsuz olduğunu söyledi.

Kendi partisinden de dahil olmak üzere istifa etmesi için giderek artan çağrılara rağmen, şu ana kadar kenara çekilmeyi reddetti.

Salı günü açıklanan iddianame, Bay Menendez'in Katar hükümetini övmek karşılığında Formula 1 yarışlarını izlemek de dahil olmak üzere hediyeler aldığı iddiasını içeriyor.

Belge herhangi yeni bir suçlama içermese de, eşi Nadine Menendez'in ve iddia edilen suçlarına dair yeni detayları içerir.

Aynı iddia ve şantaj şemasıyla suçlanan Bayan Menendez de suçsuz olduğunu söyledi.

Davada adı geçen üç New Jersey işadamı da suçlamaları reddetti.

Son iddianame, iddiayı bir yıl uzatıyor ve Bay Menendez'in başkanlığını yaptığı Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanlığı görevini bıraktığı dönemi de içeriyor.

Bay Menendez, 70, suçlamaları reddetti.

Yeni iddianame, Bay Menendez'in, suçlanan işadamı Fred Daibes'e yardım etmek için Katar lehine halka açık açıklamalarda bulunarak bir yatırım yapmasına yardımcı olduğunu iddia ediyor.

Bay Daibes'i Katar kraliyet ailesi üyesi bir yatırımcı ile tanıştırdıktan sonra savcılar, Bay Menendez'in "Katar Hükümeti'ni destekleyen" çok sayıda açıklama yaptığını söyledi.

Daha sonra Bay Daibes'e, adı geçmeyen Qatari kraliyetinin, New Jersey'deki emlak projesine yatırım yapması için kullanabileceği bir araç olarak kullanması için beyanları verdi.

Senatörün, Katar lehine olumlu yorumlar içeren bir basın açıklamasını içeren bir basın açıklamasını göndermeden önce Bay Daibes'e, "Onlara göndermek isteyebilirsin. Şu anda serbest bırakmak üzereyim," diye bir metin attığı iddia ediliyor.

Yaklaşık bir ay sonra, senatör ve Bay Daibes, New York'ta Katar hükümeti tarafından düzenlenen bir etkinlikte bulundu.

İddianameye göre, Bay Daibes, senatöre 9.990 ila 23.990 dolarlık (£ 7.900 ila £ 19.000) fiyat aralığındaki saatlerin fotoğraflarını gönderdi ve Menendez'e "Bunlardan biri nasıl?" diye sordu.

2022'de Londra'daki Bay Daibes ve Katarlı yatırımcı ile buluşmadan önce Bay Menendez'in her ikisine de bir metin attığı iddia ediliyor: "Selamlar, arkadaşımın ayın 15'inde sizinle buluşacağını anladım.

"Umarım bu, sizin her ikisinin tartıştığınız olumlu ve karşılıklı yararlı anlaşmayla sonuçlanır."

Bay Menendez'in Katarlılardan aldığı avantajlar arasında, iddianameye göre Miami, Florida'da düzenlenen Formula 1 Grand Prix yarışının biletleri bulunuyor.

Ayrıca, Bay Menendez'in Katar ve Mısır'a bir seyahatten dönmesinin hemen bir gün sonra Bay Daibes'in şoförü tarafından havaalanında alındıktan sonra "bir kilo altın ne kadar eder" şeklinde bir web araması yaptığı iddia ediliyor.

Haziran 2022'de Menendez'in evinin araması sırasında, rüşvet komplosunun bir parçası olarak sağlandığı iddia edilen iki bir kiloluk altın çubuk bulundu.

Ajanlar ayrıca, Daibes'in parmak izi ve DNA'sını taşıyan yüz binlerce dolar buldu.

Bay Menendez'in avukatı Adam Fee, "hükümetin yeni suçlamaları çaresizlik kokuyor" dedi.

Savcıların iddialarının tümünün "Bir Senatör ve seçmenleri veya yabancı yetkililer arasındaki rutin, yasal temaslar" temelinde olduğunu söyledi.

Avukat, "Her zaman, Senatör Menendez Katar, Mısır ve rutin olarak etkileşimde bulunduğu diğer birçok ülke ile ilgili olarak tamamen uygun bir şekilde hareket etti" dedi.