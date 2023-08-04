New York

New York Times’ın haberine göre, 90 yaşındaki Feinstein, yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle Senato'daki görevini yerine getirip getiremediği tartışılırken, hayatını kaybeden üçüncü eşi Richard C. Blum’ın hayat sigortası için üvey kızlarına karşı hukuki mücadele veriyor

Eski eşinin önceki karısından olan 3 kızıyla yaşadığı diğer bir anlaşmazlık konusunu da San Francisco’nun kuzeyindeki bir sahil evi oluşturuyor. Feinstein’in, artan sağlık masrafları nedeniyle söz konusu evi satmak istediği belirtiliyor.

Uzun yıllar senatörlük yapan ve Kongre’nin en zengin üyeleri arasında gösterilen Feinstein’ın son mali beyanlarına ve ölen eşinin önceki yıllarda yaptığı emlak satışlarına göre 86 milyon dolardan fazla mal varlığı olduğu tahmin ediliyor.

Eski San Francisco Belediye Başkanı olan ve 6 dönemdir senatörlük yapan Feinstein, son dönemde artışa geçen hafıza ve bilinç kaybı rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tuttuğu bir yardımcı ile Kongre'deki görevini yerine getirmeye çalışıyor.

Feinstein adına aile içindeki hukuki mücadeleyi, noterlik yoluyla tam yetki verdiği tek kızı olan Katherina Feinstein’in yaptığı ifade ediliyor.

Öte yandan, Feinstein’ın gelecek yıl yapılacak seçimleri beklemeden koltuğunu bırakması çağrıları artarken, 90 yaşındaki senatör 30 yıldan fazla görev yaptığı Kongre’den şimdilik ayrılmayı düşünmüyor.

Kendi partisinden üyeler istifa çağrısında bulunmuştu

En son nisanda kendi partisinden Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Ro Khanna, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Senatör Feinstein'ın istifa etme zamanı geldi. Ülkeyi, kişisel bağlılığımızın önüne koymalıyız." ifadesini kullanmıştı.

Temsilciler Meclisinden bir diğer Demokrat üye Dean Phillips de Khanna'nın paylaşımını alıntılayarak, "Senatör Feinstein, ülkemize katkıları ölçülemez derecede olağanüstü bir Amerikalı. Ancak artık Senato'da kalmanın hem kendisi için hem de buna sessiz kalmayı tercih edenler için bir görev ihmali olduğuna inanıyorum." demişti.

Senatör Feinstein, istifa çağrıları için internet sitesinden yazılı açıklama yaparak, "Sağlık ekibim seyahat etmemin güvenli olduğunu söyleyince mümkün olan en kısa sürede Kongre'ye dönmeyi planlıyorum. Bu sürede işime bağlı kalmaya devam edeceğim ve San Francisco'da evden çalışmaya devam edeceğim." yanıtını vermişti.

1992'den beri görevde olan ve Senato'nun en yaşlı üyesi olan Feinstein, bu dönem görev süresi dolduğunda (2024) tekrar aday olmayıp emekli olacağını açıklamıştı.

AA