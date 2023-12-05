Haber: Damla Oya Erman

Ticaret Bakanı Gina Raimondo, yapay zeka (AI) çipleri üreten Nvidia gibi şirketleri hedef alarak, ticaret kısıtlamalarını atlatmayı amaçlayan yeniden tasarlanmış çiplere karşı hızlı bir şekilde mücadele etme sözü verdi.

Çin gibi rakip ülkelere uygulanan ihracat kontrollerini atlamayı amaçlayan bu yeniden tasarlanmış çipler, Ticaret Departmanı tarafından getirilen en gelişmiş AI çiplerini kısıtlama önlemleriyle bir oyunu tetikledi. Bu kontroller, şirketlere kaplanan ürünleri yurtdışında satmak için federal kurumlardan lisans almayı zorunlu kılıyor, bu da hükümete işlemi veto etme yetkisi veriyor.

Raimondo, Kaliforniya'daki Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda Cumartesi günü yaptığı konuşmada, "Bu çipleri Çin'e kaptırmamalıyız. Kesinlikle. En keskin teknolojimizi onlara vermemeliyiz" dedi.

Ticaret kontrol etkisi altındaki karlı yurtdışı pazarlara erişimi sürdürebilmek için chip üreticileri, bu çiplerin modifiye edilmiş versiyonlarını tasarladılar. Ancak Ticaret Departmanı, bu yeniden tasarlanmış çiplere yanıt olarak yeni kısıtlamalar uyguladı.

Raimondo, "Eğer bir çipi, AI yapmalarına izin verecek şekilde belirli bir kesme çizgisi etrafında yeniden tasarlarsanız, ben de ertesi günü bunu kontrol ederim" diye konuştu.

Nvidia sözcüsü, "ABD hükümeti ile iş birliği yapıyoruz ve hükümetin net yönergelerine uygun olarak dünya genelinde uygun veri merkezi çözümleri sunmak için çalışıyoruz" dedi.

Biden yönetimi, Çin'in en gelişmiş AI çiplerine erişimini kısıtlamayı amaçlayan geniş bir ihracat kontrol setini Ekim 2022'de yayımlamıştı. Yönetim, bu kısıtlamaları bu sonbaharda başka bir tur ihracat kontrolleriyle genişletti.

Nvidia, bu yaz A800 ve H800 AI çiplerini Çin pazarında satmıştır, ki bunlar ticaret kontrolüne tabi olan portföyündeki A100 ve H100'ün modifiye versiyonlarıdır. A800 ve H800 çipleri, aynı zamanda Nvidia'nın L40S çipleri, ticaret kontrol listesine eklenen tarihte, yani Ekim 2023'ün ortalarında, Nvidia'nın belirttiğine göre Ticaret Bakanlığı'nın kısıtlamaların uygulanma hızını artırdığında eklendi.

Raimondo, "Bu çipleri Çin'e kaptırmamalıyız. Kesinlikle. En keskin teknolojimizi onlara vermemeliyiz" dedi ve bu kısıtlamaların uygulama hızını artırdığında Ticaret Bakanlığı'nın eklediğine göre, "Şu anda bu çiplere ihtiyaç duymuyoruz. Ancak gerektiğinde kullanabiliriz."

ABD'nin ticaret kontrolü uyguladığı tek ülke Çin değil. Biden yönetimi, bu kısıtlamaları Vietnam ve Orta Doğu'daki birkaç ülkeye genişletti, ki bu Nvidia'nın belirttiğine göre Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İsrail'in ticaret kontrollerinden muaf tutulduğu anlamına geliyor.

Nvidia CFO'su Colette Kress, şirketin önümüzdeki aylarda ticaret kontrollerine uygun ürünler üretmeyi planladığını belirtti. Şirketin, mali yıl 2024'ün üçüncü çeyreğinde 14.5 milyar dolar gelir elde eden veri merkezi segmentindeki satışlarının yaklaşık dörtte birinin, bu kısıtlamalara tabi olan ülkelerden geldiğini söyledi.

"Bu hedeflerimize ulaşacağımıza ve ticaret kısıtlamalarının etkilediği diğer bölgelerde güçlü bir büyüme tarafından daha da telafi edileceğine inanıyoruz" diye ekledi.