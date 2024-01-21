İstanbul

İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesine ait "Ynet" haber sitesinde, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Kongre'nin onayı nedeniyle İsrail'de "ateşli silah sorununun yaşandığı" kaydedildi.

ABD'li bir firmadan sipariş edilen 8 bin 300 silahın kasım ayında İsrail'e ulaşmasının planlandığı, ancak siparişin halen gelemediği aktarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'e satılacak silahların Batı Şeria'daki yasadışı Yahudi yerleşimcilerin eline geçeceği endişesiyle gecikme yaşandığı bilgisine yer verildi.

İsrail hükümetinin silahların Yahudi yerleşimcilerin eline geçmeyeceği yönünde garanti vermesine rağmen, ABD'nin İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi yerleşimcilere silah temin edeceği endişesiyle silah teslimatını geciktirdiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Batı Şeria'da barış, güvenlik ve istikrarı baltalayan kişileri hedef alan yeni bir vize kısıtlama politikası uygulanacağını" duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

Ben-Gvir’in silahlandırma kampanyası

İsraillilere sık sık "silahlanın" çağrısı yapan Ben-Gvir, 7 Kasım'da yaptığı bir açıklamada, silah ve silah ruhsatı edinme prosedürlerini büyük ölçüde kolaylaştırdıklarını ve "on binlerce İsrailliye kişisel silah taşımak için ruhsat verildiğini" kaydetmişti.

İsrailli Bakan, ülke genelinde yüzlerce yeni sınıf açtıklarını, testlerde onlarca basitleştirme ve değişiklik yaptıklarını, ateşli silahlar departmanını onlarca çalışanla artırdıklarını ve işlem bekleme sürelerini önemli ölçüde kısalttıklarını" duyurmuştu.

Ben-Gvir, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Bu karelerde, Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.

Yahudi yerleşimci terörü artıyor

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 690 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimleri yasa dışı sayılıyor.

Batı Şeria, sık sık İsrail güçlerinin koruması altındaki silahlı Yahudi yerleşimcilerin baskınları ve saldırılarına tanık oluyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğinde 2022 sonunda işbaşına gelen koalisyon hükümetinde aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimlerin kritik görevlere getirilmesiyle bu saldırılar daha da arttı.

Filistinlilere yönelik ırkçı, ayrımcı eylem ve söylemleriyle tanınan her iki bakan da uluslararası hukuka aykırı bu Yahudi yerleşim birimlerinde yaşıyor ve Yahudi yerleşimcileri şiddete teşvik etmeleriyle hatta bu şiddet eylemlerine bizzat katılmalarıyla tanınıyor.