Haber: Mert Osman Erman

Başkan Biden, detay vermeden "bunu özel olarak ilettik ve iyi hazırlandığımıza eminiz" dedi. ABD'nin son saldırısının radarı hedef aldığını belirtti. İran, Kızıldeniz'de Houthis saldırılarına karışmadığını iddia ediyor, ancak Tahran'ın Houthis'e silah tedarik etmekle suçlanıyor ve ABD, İran istihbaratının onlara gemilere saldırma yetenekleri kazandırmada kritik olduğunu söylüyor. Birleşik Krallık ve ABD'nin ortak hava saldırıları, Cuma günü Avustralya ve Kanada gibi Batılı müttefiklerin desteğiyle Yemen'deki neredeyse 30 Houthi pozisyonunu hedef aldı. Bir gün sonra, ABD Merkezi Komutanlığı, Tomahawk kara saldırı füzeyle Yemen'deki bir Houthi radar sitesine yönelik son saldırısını gerçekleştirdi. Bir Houthi sözcüsü Reuters'a, saldırıların grubun gemilere zarar verme yeteneği üzerinde önemli bir etkisi olmadığını söyledi. Houthiler, Yemen'in Şii Müslüman azınlığı Zaidilerin bir alt grubundan silahlı bir grup. Yemenlilerin çoğu, Houthi kontrolündeki bölgelerde yaşıyor. Sanaa ve Yemen'in kuzeyi gibi bölgelerin yanı sıra Houthiler, Kızıldeniz kıyısını kontrol ediyor. Resmi Batı hükümet açıklamasına göre, Houthi hedeflerine yönelik devam eden hava saldırıları, Gazze'deki savaştan tamamen ayrıdır. Onlar, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yapılan Houthi saldırılarına karşı "gereken ve orantılı bir tepki" olduğunu söylüyorlar. Yemen ve geniş Arap dünyasında, durum biraz farklı görülüyor. Orada, ABD ve İngiltere'nin, Houthis'in eylemlerini Hamas ve Gazze halkına dayanışma içinde olduklarını ilan etmeleri nedeniyle İsrail'in yanında Gazze savaşına katıldıkları düşünülmektedir. Bir teoriye göre, "Batı, Netanyahu'nun emrini yerine getiriyor". Bu hava saldırılarının Houthiler üzerinde soğutucu bir etkisi olasıdır. Kısa vadede gemilere saldırma kapasitelerini azaltacaklardır. Ancak bu hava saldırıları ne kadar uzun sürerse, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de başka bir çatışmaya sürüklenme riski o kadar artar. Kızıldeniz üzerinden dünya deniz ticaretinin yaklaşık %15'i geçmektedir. Bu, küresel tahılın %8'i, denizden taşınan petrolün %12'si ve dünya sıvılaştırılmış doğal gazının %8'ini içerir. ABD, grupun bugüne kadar Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde gemilere saldırmaya ve taciz etmeye çalıştığını söylüyor. Bazı büyük denizcilik şirketleri bölgedeki operasyonları durdururken, sigorta maliyetleri aralık ayından bu yana 10 kat arttı. Londra ve Washington, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarına İsrail'in arkasında durdu. Hamas'ın Gazze'deki misillemeleri, şu ana kadar Hamas tarafından çalıştırılan sağlık bakanlığına göre 23.843 Filistinli'nin ölümüne neden oldu ve binlercesinin enkaz altında öldüğü düşünülmektedir.