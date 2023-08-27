ANKARA AA- NBC News'in haberine göre Ramaswamy, Iowa eyaletinde katıldığı seçim etkinliğinde başkan seçilmesi durumunda kendisine "yepyeni" bir ekip kuracağını belirtti.

Ramaswamy, "Elon Musk'ı son zamanlarda daha iyi tanıma fırsatım oldu. Twitter'daki çalışanların yüzde 75'ini kovduğu için ilginç bir danışman olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ramaswamy'nin, haziranda Musk'ın Çin ziyareti için "endişe verici" yorumunu yapması dikkati çekmiş, Musk ise Ramaswamy'nin videolarını alıntılayarak onun "umut vadeden bir aday" olduğunu ve "düşüncelerini açıkça ifade ettiğini" belirtmişti.

Öte yandan Ramaswamy, geçen hafta Fox News'e verdiği röportajda ülkeyi Musk'ın X'i yönettiği gibi yönetmek istediğini dile getirmişti.