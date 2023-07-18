Miami

Davanın ilk duruşmasında suçlamaları reddeden kilisenin lideri Mark Grenon (65) ve oğulları Jonathan (37), Joseph (35) ve Jordan (29), ABD merkezli Genesis II Sağlık ve Şifa Kilisesinin internet sitesi üzerinden sahte ilaç satışı ve tedavi vaadiyle dolandırıcılık yapmakla itham ediliyor.

Savcılar, sanal kilisenin internet sitesinden satışı yapılan "mucize ilacın", Kovid-19, Alzheimer, beyin kanseri, HIV/AIDS gibi hastalıkların yanı sıra otizmi "tedavi ettiği" vaadinde bulunan ailenin, 1 milyon dolar değerinde satış yaptığını açıkladı.

ABD Gıda Ve İlaç Dairesi (FDA), sahte ilaç çözeltisinin endüstride kullanılan ağartıcı dezenfektan maddesi klor dioksit olduğunu açıklarken, çözeltinin ölümcül sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Miami'de federal hakimin Grenon ailesinin "Mucize Mineral Çözeltisi" adını verdikleri sahte ilacın satışını 2020'de yasakladığı fakat ailenin yasağı dikkate almadığı kaydedildi.

Jonathan ve Jordan Grenon, 2022'de, Tampa Körfezi bölgesinin güneyindeki Bradenton şehrinde tutuklanmıştı. Aynı yıl, Kolombiya'ya kaçan Mark ve Joseph Grenon da tutuklanıp ABD'ye iade edilmişti.

Avustralya Şifalı Mallar İdaresi (TGA), 2020'de söz konusu kilisenin Avustralya bölümüne 151 bin 200 Avustralya doları ceza vermişti.

AA