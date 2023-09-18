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Bölge halkından kaçaklarla karşılaşmaları durumunda yetkilileri bilgilendirmeleri istenen açıklamada, isyanın ayrıntılara ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Açıklamada, isyanın ardından ıslahevinden kaçan 9 suçlunun üstünde beyaz veya gri gömlek olduğu kaydedildi.

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Caernarvon Polis Departmanından yapılan açıklamada, ıslahevinde çıkan isyan ın ardından eyalet ve yerel polisin olayları kontrol altına almaya çağrıldığı belirtildi.

Pensilvanya Eyalet Polisi David Beohm, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "14 ila 18 yaşlarındaki suçlu erkek gençler için tedavi programı hizmeti sağlayan Abraxas Akademisi'nden kaçan 9 genci aradıklarını" bildirdi.

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