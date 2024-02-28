Alışılmışın dışında seyreden sıcaklıklar ülkenin en güneyindeki Texas eyaletinde yer yer 38, en kuzeyindeki eyaletlerden Illinois'te ise 22 dereceye yaklaştı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, elde edilen ön verilere göre, bugün ülke genelinde "en az 73 lokasyonda" hava sıcaklıklarının "en yüksek seviyeye" ulaştığı belirtildi.

Sıcaklıkların hızla artmasının, nemli havadan ve ülkenin güneyindeki sıcak havayı kuzeye doğru çeken "alışılmadık bir alçak basınç sisteminden" kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, giderek ısınan bir iklime işaret edilirken, 2023-2024 kışının ABD için şimdiye kadarki en sıcak kışlardan biri olması beklentisi paylaşıldı.

Ocak ayının başında Nature dergisinde yayınlan ve 1981'den bu yana kar miktarları üzerine yapılan çalışmaları derleyen makalede, "Dünyanın en yoğun kar bulunduran nehir havzalarının çoğunun, hızlı bir erimenin eşiğinde olduğu" sonucuna varılmıştı.

Makalede, ABD'de bulunan ve karla kaplı olan nehir havzalarında da kar kütlelerinin giderek küçüldüğüne ve bundan iklim değişikliğinin sorumlu olduğuna değinilmişti.