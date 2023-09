NEW YORK AA- New York Güney Bölge Federal Mahkemesine sunulan 39 sayfalık iddianamede, Menendez ve eşi Nadine Arslanian'a, New Jerseyli iş insanlarıyla girdiği ilişkilerde rüşvete karışma suçlamaları yöneltildi.

Federal savcılar, bir yıldan fazla süren soruşturma kapsamında, Menendez’in evinde yapılan aramalarda 100 bin dolarlık iki altın külçe ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirdiklerini açıkladı.

İddianamede ayrıca, Menendez'in senatörlük makamını kullanarak altın ve nakit para dışında usulsüz şekilde ev ipoteği ödemeleri, usulsüz iş tazminatı ve lüks bir araç edinme gibi yolsuzluk işlerine karıştığı aktarıldı.

"IS EG Halal" adlı şirket dikkati çekti

Menendez ve eşi hakkındaki iddianamede, Mısır kökenli iş insanlarına ait olduğu belirtilen New Jersey'de faaliyet gösteren "IS EG Halal" adlı şirket dikkati çekti.

AA ekibinin, New Jersey, Edgewater'da bulunan şubesini görüntülediği IS EG Halal'ın, sektörde tecrübesi olmamasına karşın Menendez ile ilişkilerinden ötürü ABD genelindeki helal sertifikasyonunu üstlendiği kaydedildi.

Menendez'in, IS EG Halal'ın helal et tedarikiyle ilgili lehine olacak şekilde senatör pozisyonunu kullanarak, ABD Tarım Bakanlığına etki yaptığı iddialar arasında yer aldı.

İddianamede, Menendez ve eşi ile New Jerseyli iş insanları olarak tanımlanan kişilerle Washington'daki bir et lokantasında yedikleri yemekten fotoğrafa da yer verildiği görüldü.

2019'da birçok şirketin kontratları aniden iptal edilirken, İŞ EG'nin dünya çapında helal et sertifikası almak üzere Mısır ile özel sözleşme yapması dikkatleri çekmişti.

İhalenin kamuoyunda tartışılmasıyla İŞ EG'nin sahipleri ile Menendez'in eşinin arkadaş oldukları ortaya çıkmış ve Menendez'in her yıl Mısır'a milyonlarca askeri yardıma onay veren Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olmasının ilgili sözleşmenin yapılmasında etkili olduğu tartışmalarını beraberinde getirmişti.

İki ayrı suç iddiasıyla suçlanan ilk senatör

İddianame ile New Jersey'nin Demokrat Senatörü Menendez'e 10 yıl içinde ikinci kez yolsuzlukla ilgili suçlama yöneltilmiş oldu.

Senato Tarih Ofisi'ne göre, 69 yaşındaki Menendez, "ABD tarihinde iki ayrı suç iddiasıyla suçlanan ilk senatör" olarak kayıtlara geçti.

New Jersey Senatörü olarak 2006'dan bu yana görev yapan Menendez'in, 2024 ABD Başkanlık Seçimi'nde yeniden Kongre'ye Demokrat Parti'den aday olması bekleniyor.

Menendez'den açıklama

Menendez, "rüşvet alma" suçlamasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır "perde arkasındaki güçlerin" kendisini susturmaya ve "siyasi olarak mezarını kazmaya çalıştıklarını" savundu.

Aleyhinde suçlama yönelten savcılara yüklenen Menendez, kendisine karşı bir "karalama kampanyası" yürütüldüğünü öne sürdü.

Menendez, "Bu kampanyanın arkasındakiler, mütevazı bir geçmişi olan birinci nesil bir Latin Amerikalının ABD Senatörü olup onur ve saygınlıkla hizmet etmesini kabul edemezler. Daha kötüsü, beni daha geniş çaplı siyasi hedeflerinin önünde bir engel olarak görüyorlar." şeklinde ifadeler kullandı.

Daha önce de rüşvet ve yolsuzlukla suçlanmıştı

New Jersey eyaleti Senatörü Menendez, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Vergi Dairesinden (IRS) müfettişlerce, bankacılık suçlarından davası süren emlak devi ve eski banka yöneticisi Fred Daibes'ten Adalet Bakanlığından bağlantılarını kullanmak karşılığında rüşvet almakla soruşturuluyordu.

Menendez'in, evinden çıkan külçe altın ve nakit para ile lüks hediye şeklindeki rüşvetleri eşi Nadine Arslanian aracılığıyla kabul ettiği belirtiliyordu.

ABD'li senatör 2015'te de ayrıca Floridalı bir göz doktorundan başta özel jetle seyahat, Paris'te 5 yıldızlı bir otelde 3 gün konaklama olmak üzere 600 bin dolar üstünde hediyeler kabul etmekten dolayı suçlanmıştı.

2015'teki suçlama ile ilgili dava sürerken, Kasım 2017'de, jürinin rüşvet, dolandırıcılık ve komplo gibi suçlamalar nedeniyle çıkmaza girmesi ve hakimin bazı suçlamaları reddetmesi üzerine savcılar davayı bırakmıştı.

Türkiye karşıtlığı ile biliniyor

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Bob Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı ve Rum ile Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor.

Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin Başkanı olması ve ABD tarafından Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkmasıyla adından sık sık söz ettiren Menendez, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da gündeme getiriyor.

Menendez, 25 Ağustos'ta, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi tarafından Rumların mücadelelerine katkı ve "Helenizm"e hizmetlerinden dolayı Havari Barnabas Altın Madalyası ödülüne layık görülmüştü.​​​​​​​