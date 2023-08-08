Haber: Beyza Betül Cihan

Yapılan açıklamada ilacın piyasaya sunulmadan önce ödeme, idari süreçler ve hastaların izlenmesi gibi konuların ele alınacağı belirtildi.

Bir önceki ay ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) tam onay alan Leqembi, böylece Alzheimer'ın erken evrelerindeki hastalarda hastalığın ilerlemesini yavaşlattığı kanıtlanmış ilk tedavi olma özelliğini taşıdı. Alzheimer hastalığının, ABD hükümetinin 65 yaş ve üstü vatandaşları için sunduğu sağlık sigortası Medicare kapsamındaki yaklaşık 6,5 milyon kişiyi etkilediği düşünülüyor.

Miami Üniversitesi Miller Tıp Fakültesi Alzheimer araştırma programı başkanı Dr. James Galvin, yeni ilaca olan ilgiyi "Hastalar sıraya giriyor. Tedavi olmak istiyorlar, ancak hemen müdahale etmek zor" sözleriyle aktardı.

Leqembi ilacını birkaç ay içerisinde piyasaya sürmeyi planlayan sağlık kuruluşları arasında Minnesota eyaletinin Rochester kentindeki Mayo Clinic, Chicago'daki Northwestern Memorial Hastanesi ve Los Angeles'taki Cedars-Sinai Hastanesi bulunuyor. Ancak Cleveland Clinic ve Utah'ın Intermountain sağlık sistemi, ilacı henüz sunmaya başlamadıklarını ifade etti.