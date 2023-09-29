ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Peru'da yaşayan 33 yaşındaki Eddie Manuel Nunez Santos, kendisini "genç biri" gibi tanıtarak çevrim içi oyun platformundan ABD'li kız çocuklarıyla iletişime geçti.

Savcılar, Nunez Santos'un konuştuğu kız çocuklarından "cinsel içerikli" fotoğraflar istediğinin ve kendisine fotoğraf göndermeyen çocukları okullarına bomba göndermekle tehdit ettiğinin belirlendiğini belirtti.

15 Eylül'den bugüne kadar ABD'deki okullara, sinagoglara ve kamu binalarına yönelik 150'den fazla bomba tehdidinde bulunan Nunez Santos'un bu eylemleri sonucu bazı binalar boşaltıldı.

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) başlattığı soruşturma sonrası Nunez Santos, Peru'nun başkenti Lima'da gözaltına alındı.

Zanlıya "tehdit edici ve sahte mesajlar göndermek" ve "çocuklara cinsel istismar girişimi" dahil 5 suçlama yöneltildi.

AA