Ankara

NOAA'dan yapılan açıklamada, yaz mevsiminde parlak renklerini koruması gereken mercanların rekor sıcaklıklarla beyaza döndüğünü ve bu nedenle mercanları koruma sisteminin 5 aşamalı uyarı sisteminde alarmı en üst seviyeye çıkardıklarını duyurdu.

NOAA, mercan resiflerinin bulunduğu Florida Keys bölgesinde okyanus suyu sıcaklığının 8 haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini duyurdu.

Kurumun Mercan Resifleri Takip Programının operasyon yöneticisi Jacqueline De La Cour, Florida Keys'de temmuz ortası okyanus yüzeyi sıcaklıklarının 29,5 derece olması gerekirken bu sene kaydedilen ortalamanın 33 derece olduğunu ifade etti.

Florida'daki mercan resifleri, normal şartlarda ağustos-eylül aylarında solmaya başlıyor.

Mercan resifleri neden solar?

İçlerinde yaşayan algler sayesinde renkli görünen ve bu alglerle beslenen mercanlar, aşırı sıcaklıklarda algleri bünyelerinden atarak renklerini kaybediyor.

Renksiz mercanlar, açlıktan ölebiliyor ya da hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelebiliyor.

Türlerin barınması, yuvalaması ve yumurtlaması için habitat meydana getiren mercan resifleri, deniz tabanını kıyı şeridi aşınmasından koruyor.

AA