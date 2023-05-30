Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin geçen ay Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki normalleşme sürecinde kaydedilen ivmeden memnuniyet duyduğu belirtilerek, "Bu tarihi ivmeyi korumak ve düşmanca söylemler de dahil olmak üzere barış sürecini riske atabilecek adımlardan kaçınmak önemlidir." denildi.

Müzakerelerde iki tarafın da 1991 Almatı Deklarasyonu'na ve Ermenistan ile Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne olan kesin bağlılıklarını kamuoyu önünde yeniden teyit ettiklerine işaret edilen açıklamada, "Hassas konulardaki çalışmalar devam ederken, güven inşa edecek adımlar atmak, iyi niyetle hareket etmek ve kapsamlı normalleşmeyle ilgili tüm konularda çözüme ulaşmak için liderlik göstermek çok önemlidir. Zorlu çatışma geçmişine ve geçmişteki şikayetlere rağmen, tüm sorunların yalnızca barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi gerekiyor. AB, bu çabadaki tarafları desteklemeye kararlıdır." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde buluşacaklar

Öte yandan iki ülkenin müzakerelerine üçlü formatta öncülük eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Haziran'da Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile normalleşmeye dair müzakereleri sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

Zirvenin ilki, 40'tan fazla ülkenin katılımıyla AB dönem başkanı Çekya'nın ev sahipliğinde başkent Prag'da yapılmıştı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu ay içerisinde Washington, Brüksel ve Moskova'da bir araya gelmiş, normalleşme konusunda olumlu mesajlar vermişti.

AA