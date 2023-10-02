Brüksel

AB Komisyonu, toplam 800 milyar avroluk “Yeni Nesil AB" adlı kurtarma programı kapsamındaki fonlarda, İspanya'nın talep ettiği değişiklik planının onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, İspanya'nın ülke programında özellikle Rusya'ya fosil yakıtlardaki bağımlığı azaltmayı ve enerji arz güvenliğini artırmayı içeren değişiklikler yaptığı ifade edildi.

Kurtarma programı kapsamında İspanya'nın 83 milyar avrluk kredi almasının uygun bulunduğu kaydedilen açıklamada, İspanya'ya ayrıca 80 milyar avro hibe verileceği ve toplam desteğin 163 milyar avroyu bulacağı belirtildi.

Yeni kredinin bu aşmadan sonra AB üyesi ülkeler tarafından onaylanması bekleniyor.

AB Komisyonu, salgın ve sonrasına yaşanan ekonomik sorunlara karşı üye ülkelerin teminatıyla 800 milyar avroluk bir kurtarma programı kurmuştu.

Komisyon bu çerçevede, sermaye piyasalarında borçlanarak üye ülkelere hazırladıkları yatırım ve reform planları doğrultusunda uygun koşullu kredi ve hibe vermeye başladı.

AA