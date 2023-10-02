Ankara

Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Tolunay Kafkas ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır." denildi.

Kafkas'ın en zor şartlarda görevi kabul ettiğine işaret edilerek, "Görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda olan, Türk futbolunun çalışkan ve mert insanı Tolunay Kafkas'a bize kattıkları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Tolunay Kafkas." ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'de bu sezon Kafkas yönetiminde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet ile 3'er beraberlik ve mağlubiyet sonunda 6 puan topladı. Sarı-lacivertliler, ligdeki son maçında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildi.

Tolunay Kafkas dönemi 6 ay sürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi 6 ay sürdü.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan ve 7 haftada 6 puanda kalan sarı-lacivertlilerde, Galatasaray'a karşı alınan 2-1'lik yenilgi sonrası Kafkas'la yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin başına 23 Mart'ta geçen Tolunay Kafkas, başkent ekibiyle ilk maçına Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan'da Başakşehir karşısında çıktı. Kafkas'ın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başında bulunduğu 21 maçta MKE Ankaragücü sadece 6 galibiyet alabildi.

Bu 21 maçta sarı-lacivertliler, 6 defa beraberlik ve 9 kez de yenilgi yaşadı.

Süper Lig'de 18 maçta 5 galibiyet

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de Kafkas döneminde 18 maçta 5 kez kazanabildi.

Sarı-lacivertliler 6 aylık süreçte Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

AA