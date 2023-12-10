Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

"İsrail işgalinin sona ermesi" çağrısında bulunan West, "ABD hükümetince desteklenen İsrail güçleri tarafından katledilen kıymetli Filistinli çocuklara, masum kadınlara ve erkeklere ışık tutmak için mücadele etmeliyiz." açıklamasında bulundu.

West, "ABD'nin BM'de, İsrail'in barbar soykırım eylemlerini sona erdirme amacı taşıyan oylamayı veto etmesi, ahlaki bir çöküştür." ifadesini kullandı.

Cornel West , X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD 'nin BMGK'de Gazze 'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.