Haber: Mert Osman Erman

Wolf hibriti, Shelby County Sheriff's office'in dediğine göre, bir veteriner tarafından olay yerinde uyuşturuldu.

Şehrin belediye başkanı ölümü "şanssız ve trajik" olarak nitelendirdi.

"Chelsea'deki çocuklardan birinin egzotik bir aile evcil hayvanı tarafından öldürüldüğü ve hastaneye götürüldükten sonra dün öğleden sonra yaralarına yenik düştüğü doğrulandı," dedi Belediye Başkanı Tony Picklesimer bir açıklamada.

Polis, 911 aramasının bir hayvan saldırısı için yapıldığı bir yerleşim yerine perşembe günü saat 13.00 civarında çağrıldıklarını söyledi.

Bebek o zaman hastaneye götürüldü, saldırıdan kaynaklanan yaralar nedeniyle öldüğü açıklandı.

Polis, çocuğun ailesi tarafından evcil hayvan olarak tutulan bir "kurt hibriti" olarak hayvanı tanımladı.

Eklediler ki çocuğun ölümüne yol açan olayları araştırmaya devam ettiklerini söylediler.

Belediye Başkanı Picklesimer, olayın meydana geldiği sırada evde başka çocukların da olduğunu BBC'nin ABD'li ortağı CBS'ye söyledi.

Benzer bir olay 2018'de meydana geldi, Virginia'da ailesinin üç yaşındaki kurt hibriti tarafından saldırıya uğradıktan sonra sekiz günlük bir bebek öldü.

Kurt hibriti nedir ve evcil hayvan olarak tutmak yasal mıdır?

Minnesota'daki Uluslararası Kurt Merkezi'ne göre, bir kurt-köpek hibriti, çiftleşen bir evcil köpek ve bir kurtun çocuğudur.

"Bu iki tür, aralarında çiftleşebilen ve üreme yeteneği olan anlamına gelir," dedi Merkez web sitesinde.

"Diğer bir deyişle, kurtlar köpeklerle çiftleşebilir ve onların yavruları da kendi başlarına yavrulayabilir."

Genellikle wolfdog'larla karıştırılırlar, bu da normalden daha yüksek kurt soyundan gelen evcil köpeklerdir, dedi Uluslararası Kurt Merkezi'ndeki bir kurt küratörü olan Giselle Narvaez Rivera.

Wolf-dog hibritlerinin ABD'de wolfdog'lara göre çok daha az yaygın olduğunu ekledi.

Onları iyi evcil hayvanlar yapıp yapmadıkları çokça tartışılan bir konu olmuştur.

Uluslararası Kurt Merkezi'ne göre, birkaç kişi kurt-köpek hibritini başarıyla bir evcil hayvan olarak tutabiliyor ve hayvanın içindeki kurt yüzdesi ne kadar yüksekse, onu evcil hayvan olarak tutma olasılıkları o kadar düşüktür.

Her yıl binlerce insan, bakımını yapmaya hazır olmadıkları bir hayvan satın aldıkları için ABD'de terkedilmiştir.

Narvaez, bir kurt-köpek hibritini evcil hayvan olarak sahiplenmenin, karmaşık ve öngörülemeyen davranışları nedeniyle zor olabileceğini söyledi.

"Eğer yapacaksanız, özellikle çocuklarınız varsa, bir sürü şeyi göz önünde bulundurmalısınız," dedi Narvaez Rivera BBC'ye.

ABD'deki federal yasa, kurt-köpek hibritlerini evcil hayvanlar olarak sınıflandırır, bu da onu bir evcil hayvan olarak sahiplenmeyi yasal kılar.

Ancak çoğu ABD eyaletinin kendi yasa ve düzenlemeleri vardır ve bazen ilçeye göre değişebilen bu tür hayvanların üretimi ve sahipliği konusunda.

Illinois, Michigan ve New York gibi birkaç eyalet, kurt-köpek hibritini evcil hayvan olarak tutmayı yasadışı kılmıştır.

Alabama'da bir kurt hibridine sahip olmak yasak değildir, ancak nasıl tutulması ve sınırlanması gerektiği konusunda kurallar vardır.

İngiltere'de birinci kuşak wolfdog'ları - bir ebeveynin bir kurt olduğu - 1976 Tehlikeli Yabani Hayvanlar Yasası tarafından belirtildiği gibi sahip olmak için bir lisansa ihtiyaç duyar.

Ancak üç kuşak, orijinal ebeveyn kurduna üç nesil uzaklıkta oldukça sahiplenmek yasaldır.