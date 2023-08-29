ANKARA AA- Chevron çalışanlarını temsil eden Offshore Alliance (OA) sendikasından yapılan açıklamada, sendika avukatlarının grev kararını şirkete bildirdiği belirtildi.

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinde çalışanların 7 Eylül'den itibaren iş bırakma eylemlerine başlayacağı ifade edilen açıklamada, eylemlerin şirket, pazarlık taleplerini kabul edilene kadar süreceği kaydedildi.

Açıklamada, Chevron'un sendika pazarlık sürecinde sorumluluğunu yerine getirmediğine işaret edilerek "Chevron çalışanları, kaynaklarımızı sömürebileceklerini, Avustralyalı vatandaşlarını soyabileceklerini ve tehlikeli tesislerde çalışan yüksek vasıflı petrol ve gaz işçilerine düşük ücret ödeyebileceklerini düşünenler tarafından sindirilemeyecektir.” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Avustralya basınına konuşan Chevron sözcüsü, anlaşmaya varılması için eylemin gerekli olduğuna inanmadıklarını ancak çalışanların eylemde bulunma hakkına sahip olduğunu kabul ettiklerini belirtti.

Chevron, 1952’den bu yana faaliyet gösterdiği Batı Avustralya Eyaleti'nde, "Wheatstone" ve "Gorgon" LNG tesislerini işletiyor.