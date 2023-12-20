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Teksas'ın Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 23'üncü defa fırlatılan New Shepard, havalandıktan kısa süre sonra roket bölümünde yaşanan sorun nedeniyle yolculuğuna devam edememişti.

Blue Origin'e ait insansız uzay aracı, 2022'de fırlatıldıktan dakikalar sonra yaşanan arıza nedeniyle başarısız bir deneme gerçekleştirmişti.

Blue Origin çalışanı Erika Wagner, "Bir sonraki mürettebatlı uçuşumuzu dört gözle bekliyoruz." dedi.

Roket, yükünü bıraktıktan bir süre sonra başarılı şekilde yeryüzüne indi.

CNN'in haberine göre, Blue Origin 'in Batı Teksas'taki tesisinde, New Shepard roketi misyonunu başarıyla tamamladı.

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