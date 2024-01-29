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Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın tedbir amaçlı kullanım dışı bırakıldığı belirtildi.

Yaralanan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Hawaii'deki Kahului Havalimanı'na, içinde 167 yolcu ve 7 kişilik mürettebat bulunan uçağın sert iniş yapması sonucu 1 yolcu ve 5 uçuş görevlisi yaralandı.

İran: Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor

İran: Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor

CNN'in haberine göre, American Airlines'ın 271 sefer sayılı Los Angeles -Hawaii uçuşunda iniş sırasında henüz belirlenemeyen nedenle sorun yaşandı.

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