Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Saldırgan ya da saldırganların kimliğine ve saldırının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Çin'de yapılan "Yaz Davos'u" sona erdi: İşbirliğinin altı çizildi

Çin'de yapılan "Yaz Davos'u" sona erdi: İşbirliğinin altı çizildi

Yaralıların 9'unun hastaneye sevk edildiği ve 3'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, silahlı saldırı da 2 kişinin öldüğünü, 28 kişinin yaralandığını kaydetti.

CNN’in haberine göre, Baltimore Polis Sözcüsü Lindsey Eldridge, sabah erken saatlerde şehirde bir etkinlikte bulunan kalabalığa ateş açıldığını belirtti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.