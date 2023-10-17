ABD'nin Teksas eyaleti Dallas şehrindeki "Dallas Diyanet Cami", düzenlenen törenle Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı ülkedeki 35'inci cami olarak ibadete açıldı.

Caminin açılış törenine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Washington Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Houston Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Doç. Dr. Bilal Baş, Türk Amerikan Diyanet Vakfı (TARF) Dallas Şubesi Başkanı Kemal Üstün ve Müslüman toplum üyeleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Argun, kurumun yurt dışı ve yurt içinde çok farklı kategorilerde yaptığı hizmetleri ve ABD Müslümanları ile yapabilecekleri ortak çalışmaları anlattı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Kuşpınar da Amerika Diyanet Merkezi'ndeki faaliyetlerden bahsederek ABD'de diğer Müslüman gruplarla yapılan işbirlikleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından yapılan dualar ve kurdele kesimi ile caminin ibadete açılışı gerçekleştirildi, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Dallas Diyanet Cami, ABD'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 35'inci cami oldu.