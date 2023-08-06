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Cascetta'nın bir cinnet sonucu çocuğunu öldürdüğü düşünülüyor.

İncelemede bulunan eyalet polisi, “Krystal Cascetta'nın sabah 7:00 sularında çocuğunun odasına girip bebeğini vurduğunu ve ardından silahı kendisine doğrulttuğunu tespit ettik” dedi.

Mount Sinai Hastanesi'nde görev yapan New York'un tanınmış doktor larından Krystal Cascetta,sabah saatlerinde evde bulundurduğu silahla önce 5 aylık bebeğini başından vurdu. Cascetta daha sonra aynı silahla lüks malikanesinde intihar etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

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