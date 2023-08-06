Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

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Mount Sinai Hastanesi'nde görev yapan New York'un tanınmış doktorlarından Krystal Cascetta,sabah saatlerinde evde bulundurduğu silahla önce 5 aylık bebeğini başından vurdu. Cascetta daha sonra aynı silahla lüks malikanesinde intihar etti.

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İncelemede bulunan eyalet polisi, “Krystal Cascetta'nın sabah 7:00 sularında çocuğunun odasına girip bebeğini vurduğunu ve ardından silahı kendisine doğrulttuğunu tespit ettik” dedi.

Cascetta'nın bir cinnet sonucu çocuğunu öldürdüğü düşünülüyor.

HABER:METE YILMAZ