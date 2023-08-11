Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin enerji filosuna son yıllarda kattığı sondaj gemilerinin en güçlüsü olan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Akdeniz'de daha önce Yörükler-1 ve Taşucu-1 kuyularında sondaj faaliyetinde bulunmuştu.

Paylaşımda ayrıca Mavi Vatan'daki doğal gaz arama faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Enerji filomuzun en güçlü üyesi Abdülhamid Han, Akseki-1'de. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi , Akdeniz’deki yeni hedefi Akseki-1 kuyusunda sondaja başlıyor." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz ekonomisi 18 ayda 65 yılın en zayıf büyümesini kaydetti

İngiliz ekonomisi 18 ayda 65 yılın en zayıf büyümesini kaydetti

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.