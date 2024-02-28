Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, organizasyonu olan, senelerdir ligde ve Avrupa kupalarında oynayan, şampiyonluk yaşamış, saha içi organizasyonu olan bir takıma karşı oynamanın kolay olmadığını belirtti.

Oyunun başından 60. dakikaya kadar hem baskıları doğru yaptıklarını, çalıştıkları organizasyonları gerçekleştirdiklerini ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"İlk yarı girdiğimiz 5-6 tane pozisyon var, sonuçlandıramadıklarımız var. Golü belki erken bulabilsek oyunun akışı değişecekti. Ama oyunda ilk yarı itibariyle bence hem baskılarda hem oyun kurulumlarında çalıştığımız, gösterdiğimiz doğru opsiyonları uyguladık. Detaylar kalmıştı sadece. İkinci yarı yapmamız gereken tekrarlı hücumlardı. Çünkü topa sahip olduğumuzda, organizasyonu kurduğumuzda, sabırlı olduğumuzda rakibin çünkü temas sayısı azalıyor ve biz bu boşlukları doğru buluyorduk ki 2. yarıda iki tane bir Trezeguet’e atamadığımız bir de Edin’e atamadığmız çok net final pasları vardı, sonra golü bulduk."

Avcı, rakiplerinin 60. dakikadan sonra fazla üzerlerine geldiğini vurgulayarak, "En büyük özelliklerinden bir tanesi kenar oyuncularının ters ayaklı önemli opsiyonlardan bir tanesi içe kavis ortalarıydı. Bunları da etkisiz hale getirmeye çalıştık. Zaman zaman kullandılar ama doğru karşılama oldu. 90 dakikalık bölümde baktığında rakibe pozisyon verdik mi desek, belki 2. yarıdaki araya atılan kaptanın çıkıp kestiği pozisyon vardı. Onun dışında oyunu domine ettik genel olarak. Daha farklı kazanabilirdik, daha erken koparabilirdik." şeklinde konuştu.

"Sezon başından beri koyduğumuz iki tane hedefe de net bir şekilde devam ediyoruz." diyen Avcı, şunları kaydetti:

"Bugün yarı finaldeyiz. Çünkü Trabzonspor bu kupalara ambargo koyarak tarihteki yerini en iyi şekilde almıştır. Ben de yakın zamanda ekibimle beraber bunu yaşamış bir teknik ekibiz. Hep beraber yaşadığımız duygular vardı. Bu duyguları tekrar bu kupayla beraber yaşamak istiyoruz. Onun için bu hedef ve lig hedefi doğru bir şekilde gidiyor. Trabzonspor inatçıdır, vazgeçmez. Bugün itibariyle de vazgeçmedi. Bu hedeflere en iyi ve sağlıklı bir şekilde koşmaya çalışıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hafızası olan iyi bir takıma karşı oynadık. Onlara da bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Bugün buraya gelen sayısı artan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ne zaman bizim yanımızda olurlarsa pozitif destek verdiklerinde biz onlarla beraber bir fazla oluyoruz. Onlara da teşekkür ediyorum."

Onuachu ve Umut Güneş’in sakatlıklarına ilişkin bilgi veren Avcı, şunları söyledi:

"Umut çok önemli bir gelişim gösteriyor, beynine bir tomografi çektirmeye gitti, darbe ve top gelmişti. Performansları bence daha artması lazım. Bugün Onuachu çözüm noktalarından bir tanesiydi. İyi de gitti bence. Ama antrenmansızlık, sakatlığı çabuk yaşama durumu oluyor. Pepe’yi geç aldık oyuna. Geç derken oyun böyle aktı. Bence özel oyuncu. Her seferinde 1,5 aylık sürecin geçtiği ile ilgili geçen basın toplantısında konuşmuştuk. İnişler-çıkışlar var. Onun da fiziksel durumu daha iyi olduğunda o da daha faydalı olacak diye düşünüyorum. Onuachu’nun da yarın MR’ı çekilecek. Öğlen sağlık ekibi bununla ilgili daha net bir bilgi verir diye düşünüyorum."