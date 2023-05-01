Şenol Güneş, Galatasaray karşısında son haftalardaki 11’i ve klasik 4-2-3-1 dizilişiyle sahadaydı. Maça her iki takımda etkisiz başladı. Plansız alınan topların rastgele savruluşunu izledik ilk 15 dakika. Beşiktaş karşısında yakaladığı ilk pozisyonla dakika 20’de Galatasaray öne geçene kadar böyle derbi mi olur dedik! Icardi’nin bu golü Beşiktaş’ı kendine getirdi ve fitili ateşledi.

Galatasaray’ın ilk atağında golü bulmasına, Beşiktaş ilk duran top organizasyonunda karşılık verdi ve Saiss maça dengeyi getirdi. Gerek vuruşundaki fırsatçılık gerekse attığı dakika açısından önemli bir goldü. Bana göre maçın kaderini belirleyen Saiss doğru zamanda etkili bir gol attı. Beşiktaş’ta savunma oyuncularının bu tip kafa golünü son zamanlarda pek göremiyorduk. Marcelo ve Vida atardı böyle goller. Masuaku ve Saiss işbirliğiyle etkili bir gol izledik.

Beşiktaş ilk yarıya bakarak 2. Yarı daha etkili oynayan ve topa hakim olan taraftı. Zaman zaman orta sahada kopmalar olsa da Amir-Gedson-Salih önemli işler yaptı. Orta sahanın yıldızı ise girdiği tüm ikili mücadeleleri kazanan Gedson Fernandes’ti. Redmond ve Masuaku mücadeleye önemli katkı sağlayan diğer isimlerdi. Saiss Beşiktaş’a geldiğinden bu yana en etkili oyununu ortaya koydu ve maçın kırılma anına imzasını attı. Bana göre Saiss sıradan bir savunma oyuncusu değil. Oyun kuran önemli bir ayak. Beşiktaş’ın oyunu için değerli bir isim. Kaybedilmemeli.

Öte yandan maçın yıldızı ise net Aboubakar’dı son çeyrekte gelen Galatasaray ataklarında rakip takımın acaba beraberlik yakalayabilir miyiz umudunu 90+3’te yerle bir etti. Stat bu golle yıkıldı desek abartmış olmam. İnanılmaz bir uğultu vardı bir ara kulaklarını kapattığımı anımsıyorum.

Aboubakar 90+3’te attığı bu golle sadece Beşiktaş’ın galibiyetini perçinlemedi, lige balans ayarı yaptı. Son haftalarda her şeye açık bir lig maratonu bizi bekliyor.