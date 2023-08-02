İSTANBUL - Yaz aylarının gelmesiyle artan hava sıcaklıkları beraberinde yangınları da getiriyor. Hem doğal yollarla çıkan yangınlara hem de dış etmenlerle çıkan yangınlara hazırlıklı olmak için Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve İBB İtfaiye Daire Başkanlığı birlikteliğiyle Büyükada ve Heybeliada’da eş zamanlı yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatı; Adalar İlçe Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, Adalar Belediye Başkan Yardımcılarımız Engin Çelik ve Sevgi Ünsal, İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak da takip etti. Tatbikata 139 Kamu personeli, 10 afet gönüllüsü, 31 kara aracı, 7 deniz aracı ve 1 yangın söndürme helikopteri katıldı. Tatbikat sonrasında Büyükada Anadolu Kulübü’nde değerlendirme toplantısı yapıldı.

HABER: BÜLENT ÇAMCI