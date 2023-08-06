Ankara

Bakan Tunç, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ziyarette Kurum yöneticileri ve İhtisas Dairesi Başkanlarıyla bir araya geldiklerini duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Adli bilirkişilik görevini bilimsel kıstas ve tespitler ışığında, en tarafsız ve güvenilir şekilde icra etmek; gerçeğin ortaya çıkmasına ve adaletin tecellisine mümkün olan en hızlı şekilde katkı sağlamak misyonuyla 100 yılı aşkın bilgi, birikim ve tecrübesiyle teknolojik ve bilimsel kapasitesi, uzmanlarının yetkinliği, kurumsal organizasyon ve altyapısıyla örnek ve öncü bir kurum olan Adli Tıp Kurumumuzun ihtisas kurulları ve dairelerinde görev yapan değerli hocalarımıza ve kurum çalışanlarına kolaylıklar diliyorum."

AA