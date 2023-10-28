Adana

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Adana Demirspor, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti.

İlk yarı

6. dakikada Emre Akbaba'nın ceza yayının gerisinden şutunda kaleci Bernardoni topu kornere çeldi.

28. dakikada Belhanda'nın penaltı noktası önünde vuruşunda savunma son anda ayak koyarak topu engelledi.

30. dakikada Moreno'nun pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Cikalleshi'nin önünü boşalttıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.

39. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yaklaşan Cicaldau'nun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

45. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan ortasında yükselen Belhanda'nın penaltı noktası civarında kafa vuruşunda kaleci Bernardoni son anda uzanarak kaleye giden topu çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

52. dakikada ceza sahası dışından Gravillon'un sert şutunda top üstten dışarı çıktı.

54. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Svensson'un sağ kanattan ortasında Niang'ın kale sahası ön direk yakınlarında uçarak yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oliveira'nın vuruşunda top dışarı çıktı.

72. dakikada Moreno'nun sol kanattan ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topa hakim oldu.

76. dakikada Oliveira'nın sağ kanattan ortasında kale sahasında Oğulcan Ülgün dokunamayınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

79. dakikada Balotelli'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

82. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Emre Akbaba'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Balotelli, kaleci Bernardoni'yi geçerek boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ofsayt gerekçesiyle önce golü geçerli saymayan Hakem Turgut Doman, VAR'dan gelen uyarı üzerine gol kararı verdi: 2-0

90+2. dakikada ceza sahasına giren Dorukhan Tokgöz'ün kaleci Bernardoni'nin müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Turgut Doman, penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada Adana Demirspor üçüncü gole ulaştı. Niang'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adana Demirspor maçı 3-0 kazandı.

Öte yandan, hakemler ve her iki takımın futbolcuları seremoniye, üzerinde Atatürk'ün imzasıyla "Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" yazılı pankartı birlikte tutarak çıktı.

Adana Demirsporlu taraftarlar da kale arkası bölümde maç öncesi Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla mavi lacivert 100 ve Atatürk'ün Kocatepe'de çekilen fotoğrafının resmedildiği koreografi sergiledi.

Aynı tribünde maçın 23'ün dakikasının 19.23'e tekabül etmesi nedeniyle de Cumhuriyet'in ilan edildiğini belirten gazetenin resmedildiği bir koreografi daha yapıldı.