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90. dakikada Adana Demirspor skoru 2-0 yaptı. Belhanda'nın savunmanın arasına attığı topu Yusuf Sarı ceza sahası içinde sağdan penaltı noktasına doğru çevirdi, Gulbrandsen meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2

83. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahasında boşta kalan topu kontrol eden Deli'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

73. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan kornerde Lokilo’nun ortasına arka direkte Loshaj kafayla vurdu, kaleci topu kontrol etti.

68. dakikada Emir Kaan Gültekin soldan kaptığı topla içeri kat ederek ceza yayı çevresinden şutunu çekti, kaleci Karacic topu kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

35. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Guldbrandsen rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu Emre Akbaba'ya çıkardı. Emre de meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1

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