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Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana ekibi, elemelerde çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi CFR Cluj ve Hırvatistan temsilcisi Osijek'i eleyerek play-off etabına yükselmişti.

Belçika'daki ilk maçta rakibine 2-1 yenilen Akdeniz ekibi, turu geçecek skoru elde ederek gruplara kalmak için mücadele edecek.

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