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Rövanş karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

Türk temsilcisinin yer almadığı kupada grupların kura çekimi ise 1 Eylül Cuma günü TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu, 10 maçla tamamlanacak.

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