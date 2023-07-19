Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Zeray Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde yıkılması ve 56 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan Ali Şevik ve hakkında yakalama kararı bulunan firari Mustafa Çampınarı hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, apartmanın yapıldığı zeminde, binayı taşıma yükü açısından herhangi bir sorun bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Raporda, Zeray Apartmanı'nın depremde yıkılmasında zeminden kaynaklanan bir nedenin bulunmadığı bilgisine yer verilerek, "Binadan alınan beton ve çelik numunelerinin, binanın yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı, yapılan kusurlu imalattan kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı Ali Şevik ile fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı'nın sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemişler

İddianamede, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Depremde yıkılan Zeray Apartmanı'ndan alınan beton ve çelik numunelerinden, bunların yeterli dayanıma sahip olmadığı, dolayısıyla binanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği hükümlerini karşılamadığı, yapılan kusurlu imalattan Ali Şevik ile Mustafa Çampınarı'nın sorumlu olduğu, inşaatın tekniğine uygun imal edilmesinde sorumlu olan sanıkların yıkılan binanın proje, yapım ve iş bitimi aşamasında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmedikleri, deprem neticesinde yıkılan binada göçük altında kalması sonucu 56 kişinin ölmesine, 6 kişinin ise yaralanmasına neden oldukları, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan sanıkların 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

Şevik, inşaatın projeye uygun olup olmadığını kontrol ettiğini savunmuştu

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Zeray Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından Ali Şevik, 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Şevik, savcılık ifadesinde lise mezunu olduğunu ve çiftçilikle uğraştığını belirterek, "Kooperatif yönetimi olarak genel kurul kararı ile emanet usulü iş yapılması yönünde karar alındı. İnşaat için alınan malzemelerin kalitesini, inşaatın devam ettiği süreçte projeye uygun olup olmadığını ben kontrol ederdim." ifadesini kullanmıştı.

Binanın fenni mesulü firari Mustafa Çampınarı hakkında ise 16 Şubat'ta yakalama emri çıkarılmıştı.

AA