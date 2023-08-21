Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayın ardından polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı, kavgaya karışan bazı şüpheliler yakalandı.

Öte yandan, ihbar üzerine çok sayıda polis olay yerine geldi.

Kavgaya müdahale ederken bıçakla kolundan yaralanan polis memuru , 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADANA (AA) - Yenibey Mahallesi Emin Ağa Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.