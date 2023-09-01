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Bunun üzerine sürücü Tolga U. (41) gözaltına alındı.

Köpeğin, araçta yüklü mobilyalara tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, çuval içerisinde 58 kilo 574 gram esrar bulundu.

Ekipler, aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik uygulama noktasında durdurarak narkotik dedektör köpeği "Tinga" ile arama yaptı.

Antalya'da toplanan yemek artıkları sahipsiz hayvanlara mama oluyor

Antalya'da toplanan yemek artıkları sahipsiz hayvanlara mama oluyor

ADANA (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği bir panelvanı takibe aldı.

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