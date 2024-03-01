Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği bahçesine 23 Şubat'ta gece saatlerinde otopark kapısının açık olduğu sırada giren bir kişi, ateş açmaya çalıştı. Silahı tutukluk yapan şüpheli, polislerin ateş açmasıyla omzundan vurularak yakalandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.