Tel Abyad

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Halep'in Aynularap ilçesinde PKK/YPG'li teröristler, öğle saatlerinde muhalif Kürtlerin oluşturduğu ENKS'nin üye partisinin ofisini bastı.

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PKK/YPG'li teröristler, muhalif Kürtlerin ofisini talan etmesinin ardından ofis teçhizatını ateşe verdi.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde işgalinde tuttuğu Derbasiye ilçesinde 20 Nisan 2022 tarihinde muhalif Kürtlerin oluşturduğu ENKS'nin bir ofisini basarak ateşe vermişti.

Kaynak: AA