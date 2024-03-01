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Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde işgalinde tuttuğu Derbasiye ilçesinde 20 Nisan 2022 tarihinde muhalif Kürtlerin oluşturduğu ENKS'nin bir ofisini basarak ateşe vermişti.

İsrail'in 147 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 30 bin 228'e çıktı

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Halep'in Aynularap ilçesinde PKK/YPG'li terörist ler, öğle saatlerinde muhalif Kürtlerin oluşturduğu ENKS'nin üye partisinin ofisini bastı.

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