Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Aramalarda 860 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram esrar, 15 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda şüpheliler E.T. (32), K.Ç. (43) ve S.A. (44) yakalandı.

Ekipler 3 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.