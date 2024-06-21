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Yangına anında müdahale ettiklerini aktaran Doğan, "İhbar bizlere düştüğü an ekiplerimizde reaksiyon aldık. Orman ve AFAD olmak üzere 8 ekiple müdahalede bulunduk. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü." dedi.

Ekipler, arazöz, müdahale aracı, su tankeri ile yangına müdahale etti. Yangın, çalışmalar sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

TRT'nin ilk prodüktörlerinden Ahmet Pınar vefat etti

TRT'nin ilk prodüktörlerinden Ahmet Pınar vefat etti

İhbar üzerine bölgeye Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karadağ yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangın ı çıktı.

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