Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türksat 6A'nın son durumuna ilişkin bilgi vererek, görsellerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Antonov An-124 tipi uçakla 4 Haziran gecesi Türkiye'den yola çıkan Türksat 6A'nın 19 saatlik yolculuğunun ardından ABD’nin Florida eyaletindeki SpaceX Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na ulaştığını anımsatan Uraloğlu, burada son testlerin yapıldığını ifade etti.

Uraloğlu, Türksat 6A için artık gün sayıldığının altını çizerek, "ABD'ye nakli sonrası devam eden standart testlerin tamamlanmasının ardından temmuz ayının ikinci haftasında yerli ve milli gururumuz Türksat 6A'yı, Falcon-9 roketiyle uzaydaki konumuna göndereceğiz. Yüzde 81'in üzerinde yerlilik oranıyla geliştirilen uydumuz, 15 yılı aşkın süre boyunca hizmet edecek." ifadesini kullandı.

Türksat 6A'nın faaliyetlerinin Bakanlığın yanı sıra proje paydaşları ve ilgili kurumlarca yakından takip edildiğini vurgulayan Uraloğlu, uydunun, Türksat uydularının yedekliliğini sağlayacağını ve mevcut kapasiteyi artıracağını bildirdi.

Üretim sonrası 400'e yakın test başarıyla tamamlandı

Uraloğlu, Türksat 6A'nın üretim süreci sonrasında 400'e yakın çevresel ve fonksiyonel testi başarıyla tamamladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türksat 6A, SpaceX Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na yaklaşık 4 saat süren indirme işleminin ardından hangarındaki yerini aldı. Burada da seyahat sonrası testler gerçekleştiriliyor. Uydunun uzaya gönderilmesinin ardından yaklaşık 10 gün sürecek yolculuk başlayacak. Uydu, yörüngesine ulaştıktan sonra da yörünge testlerine başlaması planlanıyor. Testlerin ardından Türksat tarafından yörüngede teslim alınacak uyduyu faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Faaliyete geçmesiyle Türksat 6A ile Türksat'ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişleyecek. Böylece Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak."

Uraloğlu, 7,2 kilovat güç kapasitesiyle 15 yıl hizmet verecek Türksat 6A ile Türkiye'nin, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına ulaşabilir hale geleceğinin altını çizerek, uydunun Ku Band kapasitesiyle yayıncılık sektörüne hizmet vereceğini belirtti.